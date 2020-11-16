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Стоимость нефти WTI выросла почти на полтора процента
16 ноября 2020, 19:49
Фото: pixabay.com
Цены на нефть WTI с поставкой в декабре выросли до $40,69 за бочку (+1,4%).
Как
пишет
RT, стоимость январских фьючерсов марки Brent выросла до $43,24 (1,08%).
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