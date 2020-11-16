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Posted 16 ноября 2020,, 03:41

Published 16 ноября 2020,, 03:41

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Аэрофлот» больше не отправляет в Омск вместительные самолеты

16 ноября 2020, 03:41
Вместо самолетов Airbus А320 чаще всего стал летать Sukhoi Superjet 100, сообщают «Коммерческие вести». Его вместимость в полтора раза меньше.

По информации издания, компания «Аэрофлот» начала отправлять в Омск менее вместительные самолеты. Предполагается, что это может быть связано со снижением пассажиропотока.

Раньше в Омск прилетали два вида самолетов Airbus А320 вместимостью на 158 и 140 пассажиров. Сейчас в город чаще всего летает российский самолет Sukhoi Superjet 100. Его вместимость составляет 87 пассажиров, что почти в полтора раза меньше, чем в Airbus.

С 4 ноября ежедневный рейс СУ1762/1763, который отправляется из Омска в 5:30, выполнялся только на Sukhoi Superjet 100. Что касается рейса СУ 1638/1639 (вылет из Омска назначен в 8:25), то Airbus А 320 использовался только 4 и 14 ноября.

Примечательно, что в зимнем расписании Омского аэропорта указано, что рейсы осуществляются на самолете А320.

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