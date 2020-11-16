«Аэрофлот» больше не отправляет в Омск вместительные самолеты

Раньше в Омск прилетали два вида самолетов Airbus А320 вместимостью на 158 и 140 пассажиров. Сейчас в город чаще всего летает российский самолет Sukhoi Superjet 100. Его вместимость составляет 87 пассажиров, что почти в полтора раза меньше, чем в Airbus.