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Posted 14 ноября 2020,, 06:21

Published 14 ноября 2020,, 06:21

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичей ждет резкое «зимнее» похолодание

14 ноября 2020, 06:21
Высокая температура, осадки и сильный ветер — погода начала закалять омичей к зиме. Что ждет регион в ближайшие дни рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

По данным гидрометцентра, первое серьезное похолодание ожидается уже сегодня ночью — при прояснении до -16 градусов. Также небольшой снег.

Завтра, 15 ноября, температура воздуха днем -4…-9. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Небольшой снег.

В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра может опуститься до -18 градусов. Немного теплее станет днем 16 ноября: -4…-9, местами -14 градусов.

Резкое похолодание прогнозируют в ночь с 16 на 17 ноября — при прояснении до -20 градусов. Во вторник по северу области ожидают небольшой снег. Температура воздуха -8…-13.

Добавим, о возможных последствиях ухудшения погоды омичей уже предупредили госавтоинспекторы.

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