Омичей ждет резкое «зимнее» похолодание

Posted 14 ноября 2020,, 06:21
Published 14 ноября 2020,, 06:21
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, первое серьезное похолодание ожидается уже сегодня ночью — при прояснении до -16 градусов. Также небольшой снег.
Завтра, 15 ноября, температура воздуха днем -4…-9. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду. Небольшой снег.
В ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра может опуститься до -18 градусов. Немного теплее станет днем 16 ноября: -4…-9, местами -14 градусов.
Резкое похолодание прогнозируют в ночь с 16 на 17 ноября — при прояснении до -20 градусов. Во вторник по северу области ожидают небольшой снег. Температура воздуха -8…-13.