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Жители Омской области пожаловались на грязную кашу вместо дороги

Жители Омской области пожаловались на грязную кашу вместо дороги

12 ноября 2020, 08:49
Фото: 100 необычных мест Омска и Омской области
В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» опубликовали фотографии дороги в Тарском районе. Состояние дороги ужасает.

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась жалоба на дорогу, Егоровка — Литковка, которая находится в Тарском районе. Судя по опубликованным фото, эту дорогу в принципе сложно назвать полноценной дорогой.

На снимках видно, как грузовики пытаются проехать по дикому бездорожью. Это оказывается бесполезно, автомобили проваливаются колесами в грязь и застревают. Сама дорога больше похожа на огромное месиво грязи, местами залитое водой.

Также на снимках можно увидеть водителей грузовиков, которые пытаются вытащить из грязи застрявший автомобиль. Возникает ощущение, что еще немного, и машина завалится на бок и погрузится в лужу.

«Вот так мы выживаем», — написал автор поста.

#Новости#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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