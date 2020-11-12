Жители Омской области пожаловались на грязную кашу вместо дороги

Накануне в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась жалоба на дорогу, Егоровка — Литковка, которая находится в Тарском районе. Судя по опубликованным фото, эту дорогу в принципе сложно назвать полноценной дорогой.
На снимках видно, как грузовики пытаются проехать по дикому бездорожью. Это оказывается бесполезно, автомобили проваливаются колесами в грязь и застревают. Сама дорога больше похожа на огромное месиво грязи, местами залитое водой.
Также на снимках можно увидеть водителей грузовиков, которые пытаются вытащить из грязи застрявший автомобиль. Возникает ощущение, что еще немного, и машина завалится на бок и погрузится в лужу.
«Вот так мы выживаем», — написал автор поста.