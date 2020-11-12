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За последние полгода более 15 тысяч омичей заболели пневмонией

За последние полгода более 15 тысяч омичей заболели пневмонией

12 ноября 2020, 11:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Пресс-служба Минздрава Омской области прислала Городу55 ответ на запрос, связанный с динамикой заболеваемости пневмонией на территории Омской области в 2020 году.

Согласно полученным данным, в апреле количество пациентов с пневмонией составляло 536 человек. В мае число больных достигло 433 человек, в июне — 1023 человек, в июле — 2714, в августе — 1511 человек, в сентябре — 1025 человек. Общее число пациентов с пневмонией за шесть месяцев составило 7242 человек.

Что касается пациентов с коронавирусом, у которых развилась пневмония в качестве осложнения, то за шесть месяцев общее число больных составило 8573 человека. В апреле количество заболевших составляло всего 51 человека, в мае — уже 674 человека. В июне число больных достигло 1928 человек, в июле — 2638 человек, в августе — 1692, в сентябре — 1590.

По данным Росстата, в 2018 году в Омской области зарегистрировали 8620 случаев заболевания пневмонией, что составило 441.6 случаев на 100 тыс населения. В 2019 году в регионе зафиксировали 9016 случаев заболевания пневмонией. Это составило 463.7 случая на 100 тыс населения. Отметим, что региональный Минздрав не вел наблюдения за количеством больных коронавирусом до апреля 2020 года.

#Новости#Минздрав#Статистика#Омск сегодня#Общество
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