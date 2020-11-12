За последние полгода более 15 тысяч омичей заболели пневмонией

Что касается пациентов с коронавирусом, у которых развилась пневмония в качестве осложнения, то за шесть месяцев общее число больных составило 8573 человека. В апреле количество заболевших составляло всего 51 человека, в мае — уже 674 человека. В июне число больных достигло 1928 человек, в июле — 2638 человек, в августе — 1692, в сентябре — 1590.