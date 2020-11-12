Врачи сделали шокирующее заявление об иммунитете к коронавирусу

По данным на 11 ноября, в России выявили уже 1.84 млн зараженных, и с каждым днем это число только растет. Самое страшное — у почти 80% зараженных болезнь проходит без каких-либо симптомов, а о заражении они узнали случайно, например, сдав обязательный тест после возвращения из другой страны. Как сообщает RostovGazeta.ru, такие случаи таят в себе массу опасности.
Как происходит заражение
Тем не менее, бессимптомное течение болезни столь же опасно для окружающих, как и активная форма коронавируса. Один больной заражает в среднем 3.5 человека, однако если человек не знает о своей болезнь, он может заразить сотни людей за один день. Именно из-за того, что бессимптомных больных нельзя полностью изолировать, болезнь так быстро распространилась по миру и продолжает это делать.
Обычно заражение происходит воздушно-капельным путем — через чихание или кашель. Именно поэтому людей обязывают носить маски в общественных местах. Но также инфекция может распространяться и через поручни в автобусах, перилла на лестницах или дверные ручки.
Появляется ли иммунитет?
Несмотря на то, что коронавирус существует уже больше года, он не так хорошо изучен. Вакцины от него нет, а механизм его воздействия на организм известен лишь приблизительно. По этой причине специалисты не могут назвать точное время, на которое организм приобретает иммунитет. Известно только, что даже если человек уже переболел и вылечился, пренебрегать средствами защиты ему не стоит. Спустя время он снова может заразиться, и во второй раз болезнь протекает гораздо серьезнее.
После выздоровления пациенты зачастую продолжают жаловаться на непонятные симптомы: появляются провалы в памяти, бессонница, жжение на некоторых участках тела, онемение лица и кожи и даже выпадение волос и дерматит.
Опасность для окружающих
Специалисты уверяют, что даже после полного выздоровления человек продолжает распространять болезнь в течение месяца и даже больше. Все зависит от иммунитета переносчика инфекции и тяжести перенесенной болезни.
Стоит помнить, что коронавирус не лечится антибиотиками — они применяются только в случае, если вирус спровоцировал бактериальную инфекцию, в том числе пневмонию. Народные средства, например имбирь или лимон, тоже не помогут справиться с коронавирусом. При заражении следует соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, не поддаваться панике и не контактировать с окружающими, чтобы не заражать их.