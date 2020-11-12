Врачи сделали шокирующее заявление об иммунитете к коронавирусу

Несмотря на то, что коронавирус существует уже больше года, он не так хорошо изучен. Вакцины от него нет, а механизм его воздействия на организм известен лишь приблизительно. По этой причине специалисты не могут назвать точное время, на которое организм приобретает иммунитет. Известно только, что даже если человек уже переболел и вылечился, пренебрегать средствами защиты ему не стоит. Спустя время он снова может заразиться, и во второй раз болезнь протекает гораздо серьезнее.