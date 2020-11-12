Вице-премьер РФ Хуснуллин высоко оценил омские дороги

По словам главы региона, на 2021 года уже заключены еще 10 контрактов на сумму 3 млрд 720 млн рублей, то есть почти 64% от всего объема финансирования, а на 2022 год уже заключены пять контрактов на 2.5 млрд рублей, что соответствует плановому значению Последние контракты на 2021 и 2022 годы должны заключить до конца декабря этого года.