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Вице-премьер РФ Хуснуллин высоко оценил омские дороги

Вице-премьер РФ Хуснуллин высоко оценил омские дороги

12 ноября 2020, 15:28
Фото: omskportal.ru
Губернатор Александр Бурков принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, федеральный чиновник высоко оценил строительство дорог в Омской области.

На заседании обсуждались темпы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого в России обновляются дороги. В Омской области на эти цели в 2020 году заложили 4 млрд 843 млн рублей с учетом дополнительного 1 млрд рублей, который «передвинули» с 2021 года. На данный момент заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта, и почти на всех объектах работы уже завершены.

«На 38 объектах работы выполнены, на оставшихся 4-х объектах закончены работы по асфальтированию, завершается обустройство ограждения, дорожные знаки, освещение и разметка. Эти четыре объекты реализуются за счет экономии, полученной по результатам торгов. До 15 декабря нами будут достигнуты на 100% значения показателей, утвержденные национальным проектом», — сообщил Бурков на заседании комиссии.

Фото: omskportal.ru

По словам главы региона, на 2021 года уже заключены еще 10 контрактов на сумму 3 млрд 720 млн рублей, то есть почти 64% от всего объема финансирования, а на 2022 год уже заключены пять контрактов на 2.5 млрд рублей, что соответствует плановому значению Последние контракты на 2021 и 2022 годы должны заключить до конца декабря этого года.

Также на заседании Бурков упомянул, что Омская область дополнительно получила 1 млрд рублей на реализацию трех проектов, один из которых — автодорога Омск-Русская Поляна в объезд Казахстана. Проект обошелся в 740 млн рублей, из которых 450 млн обеспечил федеральный бюджет.

Второй проект — мост через Омь, на него собираются потратить еще 154 млн рублей. Третий проект объединил в себе три автодороги регионального, межмуниципального и местного значения, на их ремонт направили 406 млн рублей.

«В рамках выделенных денежных средств ведутся ремонтные работы на 3-х объектах. Оперативное выполнение — 98%. Риски неисполнения отсутствуют», — сообщил Александр Бурков.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин высоко оценил темпы реализации нацпроекта в Омской области и добавил, что регион как один из лидеров может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

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