В Омской области заболеваемость пневмонией выросла на 620%

Примечательно, что Город55 получил ответ на запрос от регионального Минздрава. В документе сообщалось, что в августе 2020 года пневмонией болели 1511 человек, а коронавирусом с осложнениями в виде пневмонии — 1692. Даже если сложить вместе эти данные, получается 3203, а не 4056.