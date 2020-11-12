В Омской области заболеваемость пневмонией выросла на 620%

Согласно опубликованным данным, в последний месяц лета в регионе 23 297 человек болели инфекциями верхних дыхательных путей. Это в полтора раза больше, чем в августе 2019 года.
Что касается случаев внебольничной пневмонии, то их зарегистрировали 4056. Эта цифра в 6.2 раза больше, чем в прошлом году. Рост количества больных составил 620%.
Примечательно, что Город55 получил ответ на запрос от регионального Минздрава. В документе сообщалось, что в августе 2020 года пневмонией болели 1511 человек, а коронавирусом с осложнениями в виде пневмонии — 1692. Даже если сложить вместе эти данные, получается 3203, а не 4056.
Также на 142.1% выросло число зарегистрированных случаев сифилиса. В августе 2020 года их было 27. Количество пациентов с сальмонеллезом составляет 17, а с острыми кишечными инфекциями — 235.
Кроме того, зафиксировано пять случаев гонококковой инфекции, 53 случая туберкулеза, 78 случаев заражения ВИЧ-инфекцией и 37 случаев заболевания педикулезом.