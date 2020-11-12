В омском Минздраве рассказали, почему появляются очереди на КТ

В пресс-службе Минздрава Омской области рассказали, как и почему образуются очереди на компьютерную томографию. В ведомстве объяснили, что в понедельник скопление скорых появляется во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус.
В Минздраве подчеркнули, что информация о появлении очереди автомобилей скорой помощи возле МЧС № 4 является устаревшей. Сейчас возле медицинского учреждения очередей нет. Также в ведомстве рассказали, с чем связаны большие очереди.
«Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования», — сказали в ведомстве.