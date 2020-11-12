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В омском Минздраве рассказали, почему появляются очереди на КТ

В омском Минздраве рассказали, почему появляются очереди на КТ

12 ноября 2020, 09:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Образование очередей из автомобилей скорой помощи связано с тем, что жителям из сельских районов также необходима эта медицинская услуга. Чаще всего очереди появляются в начале недели.

В пресс-службе Минздрава Омской области рассказали, как и почему образуются очереди на компьютерную томографию. В ведомстве объяснили, что в понедельник скопление скорых появляется во всех учреждениях, где делают компьютерную томографию пациентам с подозрением на коронавирус.

В Минздраве подчеркнули, что информация о появлении очереди автомобилей скорой помощи возле МЧС № 4 является устаревшей. Сейчас возле медицинского учреждения очередей нет. Также в ведомстве рассказали, с чем связаны большие очереди.

«Это связано с тем, что пациенты из сельских районов также нуждаются в проведении данного вида исследования», — сказали в ведомстве.

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