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В Омске подорожали лекарства и подешевели авиабилеты

В Омске подорожали лекарства и подешевели авиабилеты

12 ноября 2020, 15:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омскстат представил данные об инфляции и изменении цен в регионе в октябре 2020 года. Как выяснилось, помимо продуктов в регионе подорожали лекарства, но путешествовать по стране омичи могли почти за бесценок.

Больше всего в октябре, как и в прошлом году, подорожали помидоры (на 27.5%) и огурцы (на 14.6%). Стремительно идет вверх цена на сахар (на 12%), подсолнечное масло (6.7%) и хлеб (3.4%). Помимо этого омичам стали дороже в среднем на 1-6% обходиться фрукты и овощи, например бананы или свекла.

В то же время капуста, яблоки, лимоны, чеснок и лук подешевели от 10 до 2%. Дешевле стало пить чай с конфетами и ужинать рыбой и куриными окорочками. Что касается лекарств, они подорожали, но всего на 1.2%, утверждают статистики.

Среди непродовольственных товаров в цене увеличились стройматериалы, электроприборы, ювелирные изделия и меха. Подорожали также компьютеры и легковые автомобили. При этом ездить на поездах и летать на самолетах стало дешевле в среднем на 7%.

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