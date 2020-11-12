В Омске подорожали лекарства и подешевели авиабилеты

Больше всего в октябре, как и в прошлом году, подорожали помидоры (на 27.5%) и огурцы (на 14.6%). Стремительно идет вверх цена на сахар (на 12%), подсолнечное масло (6.7%) и хлеб (3.4%). Помимо этого омичам стали дороже в среднем на 1-6% обходиться фрукты и овощи, например бананы или свекла.