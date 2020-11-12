В Омске 14 заброшенных квартир стали собственностью города

Департамент жилищной политики мэрии Омска занимается нахождением жилых помещений, которые не востребованы наследниками. После ряда процедур такое имущество становится муниципальной собственностью.
Горожанам предоставляют это жилье по договорам социального найма. Чаще всего помощь в обнаружении таких квартир оказывают бдительные омичи.
Именно они сообщают в департамент жилищной политики о пустующих и заброшенных квартирах. Отметим, что с начала года 14 подобных квартир перешли в собственность мэрии Омска.