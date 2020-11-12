В Иртыше снова заметили подозрительные масляные разводы

Автор снимков и видеозаписи утверждает, что разноцветные разводы движутся в сторону Нефтяников из центра города. Их природа непонятна, но пятно выглядит устрашающе.
Региональные природоохранные ведомства пока никак не прокомментировали инцидент, а омичи опасаются, что когда Минприроды отправится на проверку, масляного пятна уже не будет, и никаких нарушений ведомство не найдет.
В комментариях под публикацией горожане не удивились увиденному и даже отметили, что огромное масляное пятно напоминает форму сердца.
«А скоро лед встанет и вообще не видно ничего будет, что там плывет», — добавил один из комментаторов.
В последний раз масляную пленку на Иртыше замечали в конце октября. Тогда вонючей черной жижей заинтересовались следователи, но результатов проверки ее происхождения пока нет.