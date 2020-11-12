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В Иртыше снова заметили подозрительные масляные разводы

В Иртыше снова заметили подозрительные масляные разводы

12 ноября 2020, 13:51
Фото: Говард Лавкрафт / "ЧП Омск"
В социальных сетях утром 12 ноября появились сообщения о том, что по Иртышу стремительно движется подозрительное масляное пятно. Видеозапись и фото происходящего опубликованы в паблике «ЧП Омск».

Автор снимков и видеозаписи утверждает, что разноцветные разводы движутся в сторону Нефтяников из центра города. Их природа непонятна, но пятно выглядит устрашающе.

Региональные природоохранные ведомства пока никак не прокомментировали инцидент, а омичи опасаются, что когда Минприроды отправится на проверку, масляного пятна уже не будет, и никаких нарушений ведомство не найдет.

В комментариях под публикацией горожане не удивились увиденному и даже отметили, что огромное масляное пятно напоминает форму сердца.

«А скоро лед встанет и вообще не видно ничего будет, что там плывет», — добавил один из комментаторов.

В последний раз масляную пленку на Иртыше замечали в конце октября. Тогда вонючей черной жижей заинтересовались следователи, но результатов проверки ее происхождения пока нет.

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