ТПП РФ приняла участие в проведении конгресса о модернизации промышленности

Участники конгресса обсудили вопросы развития и содействия бизнес-инициативам в области разработки, производства и экспорта высокотехнологичной продукции. За 5 лет ТПП РФ и Фонд развития промышленности поддержали 578 проектов в сфере машиностроения, металлургии, лесной промышленности.
В период активной фазы пандемии комитеты Торгово-промышленной палаты РФ работали над своими предложениями, касающимися возможных мер поддержки бизнеса. Многие из них были реализованы. По поручению правительства ТПП оказывала поддержку предпринимателям, выдавая сертификаты происхождения для внешнеэкономической деятельности.
«Это карнет АТА для беспошлинного вывоза и возврата грузов. Это касается выставочных грузов, журналистских грузов, театральных реквизитов. И наиболее сложный вопрос был - обстоятельства непреодолимой силы, с которыми столкнулись все предприятия и предприниматели. Мы как структура наделены государственным правом выдавать такие документы», - рассказал Президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Благодаря Торгово-промышленной палате консультации получили более 100 тысяч предпринимателей. По всей стране были открыты горячие линии. Силами ТПП был налажен диалог представительств министерств, ведомств, агентств.
«Мы, понимая, что непростая ситуация для бизнеса, все консультации, выдачу всех документов по обстоятельствам форс-мажора проводили на безвозмездной основе для бизнеса», - подчеркнул Сергей Катырин.
Четвертая промышленная революция, которая стала одной из ключевых тем форума, дает России шанс изменить роль в глобальной экономической конкуренции. Однако, как считают эксперты, экономика страны пока использует не весь потенциал.
Как отметил Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, в этом году на конгрессе обсуждали цифровую трансформацию экономики. Были озвучены предложения, создающие льготные условия для развития информационных технологий в стране с 2021 года.
«Должны сделать более привлекательную российскую юрисдикцию для создания программного обеспечения, в целом развития IT-индустрии. Мы говорили о создании центров технологического превосходства в тех нишах, где мы могли бы вполне успешно конкурировать с нашими зарубежными партнерами. И, на наш взгляд, этот диалог сегодня получился», - подытожил Дмитрий Курочкин.
Национальный конгресс «Модернизация промышленности России проходит каждый год. На его площадке собираются представители власти, бизнеса и науки.