ТПП РФ приняла участие в проведении конгресса о модернизации промышленности

«Должны сделать более привлекательную российскую юрисдикцию для создания программного обеспечения, в целом развития IT-индустрии. Мы говорили о создании центров технологического превосходства в тех нишах, где мы могли бы вполне успешно конкурировать с нашими зарубежными партнерами. И, на наш взгляд, этот диалог сегодня получился», - подытожил Дмитрий Курочкин.