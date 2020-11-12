Российские вузы перевели на «удаленку» до 6 февраля

Отмечается, что во время дистанционного обучения качество образования не должно ухудшиться, а экзамены и зачеты также должны проходить онлайн. Вузам рекомендуется «обеспечить переход студентов на дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий» и «предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов».