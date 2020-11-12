Российские вузы перевели на «удаленку» до 6 февраля

В документе указывается, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга продолжат учиться исключительно в дистанционной форме обучения. Вузам в остальных регионах лишь рекомендовано переключиться на «удаленку» по согласованию с региональным Роспотребнадзором.
Отмечается, что во время дистанционного обучения качество образования не должно ухудшиться, а экзамены и зачеты также должны проходить онлайн. Вузам рекомендуется «обеспечить переход студентов на дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий» и «предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов».
Приказ Минобрнауки действует не на все специальности высшего образования. Определенные факультеты медицинских вузов продолжат работу в прежнем режиме. Речь идет о подготовке студентов-медиков по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, или по направлению подготовки сестринское дело.