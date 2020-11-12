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Российские вузы перевели на «удаленку» до 6 февраля

Российские вузы перевели на «удаленку» до 6 февраля

12 ноября 2020, 12:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Российские вузы, подведомственные Минобрнауки РФ, с 13 ноября до 6 февраля переходят на дистанционный формат работы. Соответствующий приказ накануне, 11 ноября, подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишут «Новые известия».

В документе указывается, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга продолжат учиться исключительно в дистанционной форме обучения. Вузам в остальных регионах лишь рекомендовано переключиться на «удаленку» по согласованию с региональным Роспотребнадзором.

Отмечается, что во время дистанционного обучения качество образования не должно ухудшиться, а экзамены и зачеты также должны проходить онлайн. Вузам рекомендуется «обеспечить переход студентов на дистанционное обучение с использованием дистанционных технологий» и «предусмотреть возможности меры социальной поддержки студентов».

Приказ Минобрнауки действует не на все специальности высшего образования. Определенные факультеты медицинских вузов продолжат работу в прежнем режиме. Речь идет о подготовке студентов-медиков по специальностям: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, или по направлению подготовки сестринское дело.

#Новости#Университет#Общество#Омск сегодня
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