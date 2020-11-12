Россиян хотят обязать чипировать домашних животных

По словам ветеринара из Новосибирска Максима Ряснянского, реализовать массовую маркировку сейчас сложно. Во-первых, не прописаны в законе конкретные методы, люди не видят необходимости, а также для многих процедура слишком затратная. Новый законопроект должен ужесточить и регламентировать процесс. За неисполнение грозят штрафами от 500 до тыс рублей, считает эксперт.