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Россиян хотят обязать чипировать домашних животных

Россиян хотят обязать чипировать домашних животных

12 ноября 2020, 14:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В правительство России внесли законопроект об обязательной маркировке домашних животных. В списке находятся не только кошки или собаки, но и птицы, ослы, пушные звери и даже олени, пишет VN.ru

За невыполнение требований будут штрафовать. Как рассказала спортсменка и любительница путешествовать с собакой, в Европу попасть без чипа с животным нельзя.

«Прилетаем в страну, в аэропорту очень часто проверяют ветеринарные документы. Обязательно чип считывают. Сверяют собаку, чип, ветеринарный паспорт. Клеймо, как в России, недействительно», - рассказала заводчица собак Вероника Волховыская.

С помощью сканера можно узнать информацию о животном: год рождения, личный номер, код страны, а также все прививки.

По словам ветеринара из Новосибирска Максима Ряснянского, реализовать массовую маркировку сейчас сложно. Во-первых, не прописаны в законе конкретные методы, люди не видят необходимости, а также для многих процедура слишком затратная. Новый законопроект должен ужесточить и регламентировать процесс. За неисполнение грозят штрафами от 500 до тыс рублей, считает эксперт.

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