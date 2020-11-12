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Пушистый зверек лишил омичку 104 тысяч рублей

Пушистый зверек лишил омичку 104 тысяч рублей

12 ноября 2020, 12:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина хотела купить через интернет щенка, но попалась на удочку мошенников, сообщает УМВД России по Омской области.

В отдел полиции № 6 обратилась 42-летняя жительница Октябрьского округа с заявлением о хищении 104 тыс рублей. Женщина рассказала, что нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже щенков породы мальтипу.

Омичка связалась с продавцом через мессенджер и узнала, что тот живет в Омской области. Собеседник предложил женщине оформить доставку через известный сервис. Планировалось, что клиентка оплатит покупку, после чего деньги на сайте резервируются, а снятие денег со счета происходит после получения посылки.

Злоумышленник отправил омичке ссылку, с помощью которой она должна была произвести оплату. Женщина несколько раз вводила на странице свои данные и реквизиты банковской карты, пытаясь перевести 33 576 рублей.

При этом в окне браузера появлялось окно, которое уведомляло об ошибке платежа. Тогда продавец просил омичку повторить попытку. Когда со счета женщины списали все средства, мошенник перестал выходить на связь.

Полицейские направили запросы в банк и спецподразделения, ведется розыск злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Новости#Мошенничество#Полиция#Происшествия#Омск сегодня
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