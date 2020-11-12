Пушистый зверек лишил омичку 104 тысяч рублей

Омичка связалась с продавцом через мессенджер и узнала, что тот живет в Омской области. Собеседник предложил женщине оформить доставку через известный сервис. Планировалось, что клиентка оплатит покупку, после чего деньги на сайте резервируются, а снятие денег со счета происходит после получения посылки.