Предприятия Омской области активно внедряют технологии бережливого производства

«Инвестиции и высокотехнологичное оборудование – это только часть успеха. Мы хотим создать на базе нашего предприятия не только эталонный участок, а в целом эталонное производство, которое будет выдавать при максимальной загрузке максимальную выработку. Мы амбициозно смотрим на наше развитие и реалии подталкивают к тому, что нужно использовать все инструменты и скрытые резервы», – рассказал директор «Сибирской полимерной компании» Алексей Новиков.