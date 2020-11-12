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Предприятия Омской области активно внедряют технологии бережливого производства

Предприятия Омской области активно внедряют технологии бережливого производства

12 ноября 2020, 12:22
Фото: правительство Омской области
Омский производитель пищевой упаковки приступил к внедрению технологий бережливого производства. Работу идут в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в «Сибирской полимерной компании», сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В министерстве экономики Омской области рассказали, что к реализации национального проекта Омская область приступила в 2020 году. В настоящее время 12 омских предприятий получили официальный статус участников нацпроекта.

Старт работы экспертов ФЦК на предприятиях «первой волны» - состоялся весной, «второй волны» - летом. В «третью волну» адресной поддержки в рамках нацпроекта отобрано четыре компании.

На первой прошло стартовое совещание с участием экспертов Федерального центра компетенций, руководства Агентства развития и инвестиций, регионального Минэкономики и предприятия.

«Омская область приступила к реализации национального проекта в этом году. На региональном уровне проект поддерживается Губернатором области. Регион рассматривает национальный проект как возможность системной трансформации промышленного сектора. Уже видим первые результаты. Руководители и работники предприятий, которые включились в проект, довольны. Это ключевое. Изменения позволяют оптимизировать процессы, снизить потери и улучшить условия труда», – отмечает министр экономики Омской области Анна Негодуйко.

«Сибирская полимерная компания» стала участником нацпроекта, заключив соглашение с региональным Минэкономики. Предприятие на рынке уже 8 лет. Компания производит пищевую упаковку из вспененного полистирола.

Предприятие расширяет ассортимент продукции и географию поставок. Руководству фирмы получило субсидию в этом году в размере 1.5 млн рублей на возмещение затрат на приобретение оборудования.

«Инвестиции и высокотехнологичное оборудование – это только часть успеха. Мы хотим создать на базе нашего предприятия не только эталонный участок, а в целом эталонное производство, которое будет выдавать при максимальной загрузке максимальную выработку. Мы амбициозно смотрим на наше развитие и реалии подталкивают к тому, что нужно использовать все инструменты и скрытые резервы», – рассказал директор «Сибирской полимерной компании» Алексей Новиков.

По требования нацпроекта, на всех крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Омской области к 2024 году должна вырасти производительность более чем на 20%.

Как рассказал старший руководитель проекта ФЦК Александр Гуганов, на предприятии планируют создать поток-образец, который компания сможет тиражировать на все производство. Кроме того, сотрудников обучат технологиям бережливого производства. Нацпроект реализуют на предприятии уже три года.

Для участия в национальном проекте руководителям омским компаний нужно подать заявку на сайте ФЦК производительность.рф.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Помощь предприятиям в оптимизации процессов и внедрении культуры бережливого производства в регионах оказывают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда во взаимодействии региональными органами власти.

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