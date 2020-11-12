Омскому тиктокеру предложили учиться на «дистанте» с помощью телефона и почты

«Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас», — отметили в Минобре, добавив, что Алексей Дудоладов «правильно задает вопрос». В ведомстве выразили сожаление по поводу того, что он не обратился напрямую к своим преподавателям, чтобы изыскать альтернативные способы взаимодействия на «удаленке» без использования видеосвязи. В качестве примера в региональном министерстве образования привели мессенджеры и «другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту».