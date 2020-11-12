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Омскому тиктокеру предложили учиться на «дистанте» с помощью телефона и почты

Омскому тиктокеру предложили учиться на «дистанте» с помощью телефона и почты

12 ноября 2020, 15:06
Фото: скриншот tiktok.com/@omskiy.kolhoznik
Житель деревни Станкевичи Называевского района обратился к губернатору с вопросом о том, как учиться на «удаленке», когда нет нормального интернета. Чтобы выложить обращение, юноше пришлось залезть на березу. На вопрос Алексея Дудоладова ответили в региональном Минобре.

В ведомстве подтвердили проблемы, возникающие при переходе на «дистант» у обучающихся, не имеющих доступа к устойчивой интернет-связи.

«Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас», — отметили в Минобре, добавив, что Алексей Дудоладов «правильно задает вопрос». В ведомстве выразили сожаление по поводу того, что он не обратился напрямую к своим преподавателям, чтобы изыскать альтернативные способы взаимодействия на «удаленке» без использования видеосвязи. В качестве примера в региональном министерстве образования привели мессенджеры и «другие средства коммуникации, в том числе телефонные звонки и электронную почту».

Директор Омского института водного транспорта Елена Заславская, в котором учится Алексей, пообещала помочь юноше.

«Разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах», — отметила Заславская.

Напомним, Алексею Дудоладову удалось обрести популярность в TikTok, выкладывая видео о жизни в деревне. В аккаунте молодого человека более 100 тысяч подписчиков. В обращении к губернатору он признался, что летом вел прямые эфиры с березы из-за плохого интернета.

#Новости#Образование#Интернет#Вуз#Губернатор#Общество
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