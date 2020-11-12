Омский Горсовет официально прекратил полномочия Мураховского

Напомним, предыдущего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову отправили в отставку после скандала со скорыми, врачи которых не могли передать пациентов с коронавирусом в больницы из-за нехватки мест. Медики 10 часов ездили по городу, но везде им отказывали. На место Солдатовой 7 ноября 2020 года назначен экс-главврач омской БСМП №1 и больницы им. Кабанова Александр Мураховский.