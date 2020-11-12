Омский Горсовет официально прекратил полномочия Мураховского

Сам Мураховский на пленарном заседании отсутствовал – по словам спикера Горсовета Владимира Корбута, Мураховский, как назначенный министр здравоохранения региона, в эти минуты принимает участие в специальном селекторном совещании с участием всех глав минздрава РФ и регионов.
«Хочу пожелать ему удачи, успехов. Хочу поблагодарить его за работу, которую он выполнял в Омском городском Совете. Сейчас его тут нет, но я обязательно передам ему благодарственное письмо от нашей фракции», - отметил Дроздов.
Путинцев предложил поблагодарить Мураховского за работу в Горсовете от имени всего парламента, а депутат Федотов - рассмотреть кандидатуру Мураховского для награждения почетной грамотой ОГС.
«Вы поистине являетесь образцом служения народу, как медик и как депутат Омского городского Совета. Искренне надеемся на то, что вы справитесь с новыми возложенными на Вас обязанностями и желаем вам дальнейших успехов», - зачитал текст поздравительного письма спикер ОГС Владимир Корбут.
В итоге депутаты единогласно проголосовали за прекращение полномочий депутата Омского городского Совета Александра Мураховского с 7 ноября 2020 года. Стоит отметить, что довыборов по округу Мураховского в ОГС проводится не будет.
Напомним, предыдущего министра здравоохранения региона Ирину Солдатову отправили в отставку после скандала со скорыми, врачи которых не могли передать пациентов с коронавирусом в больницы из-за нехватки мест. Медики 10 часов ездили по городу, но везде им отказывали. На место Солдатовой 7 ноября 2020 года назначен экс-главврач омской БСМП №1 и больницы им. Кабанова Александр Мураховский.