Омский бизнес-омбудсмен попросил ввести льготы для кинотеатра депутата Заксобрания

Так, письмо с жалобой на отсутствие льгот для предпринимателей обратился бизнес-омбудсмен Юрий Герасименко. По его словам, омские предприниматели, заключившие договор концессии с городской администрацией, остались за бортом льготной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса индустриям.
Вице-спикер Горсовета Виталий Путинцев мягко намекнул на то, кто мог на самом деле быть инициатором этого письма.
«Хотелось бы мнение администрации Омска выслушать по этому поводу. Кинотеатр этот, наверно, и так много пострадал, может, и правда стоит его поддержать», - отметил Путинцев.
Единственным кинотеатром в Омске, работающим на условиях концессии, является «Первомайский». Вероятно, именно его имел ввиду Путинцев. Отметим, что «Первомайский» принадлежит депутату Законодательного собрания Омской области Вячеславу Васильеву.
Представители мэрии Омска ответили на претензии Герасименко прямо по ходу заседания. Оказалось, что предприниматели, сотрудничающие с мэрией Омска на условиях концессии, не имеют права на льготы в рамках уменьшения ущерба от COVID-19.
«Речь идет о внесении изменений в решение Омского городского Совета № 508. Дело в том, что льготы, прописанные в этом постановлении, основывались на федеральном законе. А концессионная плата изменений не претерпела, потому что основывается на другом федеральном законе, который изменений не претерпел. Мы не можем идти против него», - отметил глава департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня.
В итоге обсуждения депутаты решили, что городские власти все же обязаны официально подготовить ответ на письмо бизнес-омбудсмена Юрия Герасименко.