Омский бизнес-омбудсмен попросил ввести льготы для кинотеатра депутата Заксобрания

«Речь идет о внесении изменений в решение Омского городского Совета № 508. Дело в том, что льготы, прописанные в этом постановлении, основывались на федеральном законе. А концессионная плата изменений не претерпела, потому что основывается на другом федеральном законе, который изменений не претерпел. Мы не можем идти против него», - отметил глава департамента имущественных отношений Омска Дмитрий Махиня.