Омичка заработала на умирающем отце 370 тыс рублей

Прокуратура выяснила, что в июле 2020 года отец 32-летней омички находился в больнице, и у женщины был доступ к мобильному банку мужчины. Она от его имени взяла в кредит 132 тыс рублей, забрала себе и потратила на личные нужды.
Спустя несколько дней мужчина скончался, и первое, что сделала омичка — оформила еще два кредита на его имя на сумму 240 тыс рублей. Деньги она вновь забрала себе и не планировала погашать долг, так как надеялась, что ее отец получит группу инвалидности, а кредиты погасит страховка.
Мошенницей женщина себя не считает, но сам факт оформления кредитов она признала. Дело передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 71 в Октябрьском районе Омска, сообщили в прокуратуре.