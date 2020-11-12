Омичка заработала на умирающем отце 370 тыс рублей

Спустя несколько дней мужчина скончался, и первое, что сделала омичка — оформила еще два кредита на его имя на сумму 240 тыс рублей. Деньги она вновь забрала себе и не планировала погашать долг, так как надеялась, что ее отец получит группу инвалидности, а кредиты погасит страховка.