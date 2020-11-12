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Омичка заработала на умирающем отце 370 тыс рублей

Омичка заработала на умирающем отце 370 тыс рублей

12 ноября 2020, 13:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура Октябрьского района Омска утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, главной подозреваемой в котором оказалась 32-летняя женщина, недавно потерявшая отца. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина хотела заработать на больном отце, но нарушила закон.

Прокуратура выяснила, что в июле 2020 года отец 32-летней омички находился в больнице, и у женщины был доступ к мобильному банку мужчины. Она от его имени взяла в кредит 132 тыс рублей, забрала себе и потратила на личные нужды.

Спустя несколько дней мужчина скончался, и первое, что сделала омичка — оформила еще два кредита на его имя на сумму 240 тыс рублей. Деньги она вновь забрала себе и не планировала погашать долг, так как надеялась, что ее отец получит группу инвалидности, а кредиты погасит страховка.

Мошенницей женщина себя не считает, но сам факт оформления кредитов она признала. Дело передано на рассмотрение мировому судье судебного участка № 71 в Октябрьском районе Омска, сообщили в прокуратуре.

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