Омич попал под уголовное дело из-за потери паспорта

В отдел полиции по Муромцевскому району поступило заявление от 33-летнего жителя районного центра. Мужчина заявил, что во время отдыха на берегу реки Тара у него пропал паспорт, телефон и наличные в сумме 200 рублей.
Во время проверки полицейские выяснили, что в день пропажи вещей заявитель отдыхал на природе с сожительницей. Сотрудники ведомства опросили женщину и выяснили, что у мужчины давно нет телефона, поэтому его не могли украсть в тот день.
При следующем опросе полицейские установили, что вещи омича никто не похищал, а паспорт он сам потерял, когда был пьян. Мужчина решил, что лучше заявить в полицию о краже, чтобы не платить штраф за утерю документа.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо должный донос о совершении преступления». Отметим, что ранее мужчина не был судимым.