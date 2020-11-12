Город55
ГлавноеВсе новости
Омич попал под уголовное дело из-за потери паспорта

Омич попал под уголовное дело из-за потери паспорта

12 ноября 2020, 08:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мужчина решил заявить в полицию о краже вещей, чтобы не платить штраф за потерю паспорта, сообщает УМВД России по Омской области.

В отдел полиции по Муромцевскому району поступило заявление от 33-летнего жителя районного центра. Мужчина заявил, что во время отдыха на берегу реки Тара у него пропал паспорт, телефон и наличные в сумме 200 рублей.

Во время проверки полицейские выяснили, что в день пропажи вещей заявитель отдыхал на природе с сожительницей. Сотрудники ведомства опросили женщину и выяснили, что у мужчины давно нет телефона, поэтому его не могли украсть в тот день.

При следующем опросе полицейские установили, что вещи омича никто не похищал, а паспорт он сам потерял, когда был пьян. Мужчина решил, что лучше заявить в полицию о краже, чтобы не платить штраф за утерю документа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо должный донос о совершении преступления». Отметим, что ранее мужчина не был судимым.

#Новости#Паспорт#Полиция#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57