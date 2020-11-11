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За пять лет в Омской области в пожарах погибли больше 50 детей

За пять лет в Омской области в пожарах погибли больше 50 детей

11 ноября 2020, 17:57
Фото: Медиахолдинг 1MI
Сегодня, 11 октября, в МКР-Медиа состоялась пресс-конференция, посвященная безопасности детей и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Главной темой стала пожарная безопасность, а именно как не допустить гибель ребенка в огне. По данным ГУ МЧС по Омской области, за 2020-й год в Омской области произошло 7 399 пожаров. Погибли в огне 72 человек, из них трое — дети.

«Что касается пятилетней динамики по гибели несовершеннолетних, за это время произошло 35 пожаров, в которых погибло 52 ребенка», — рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных мероприятий МЧС по Омской области Артём Шатохин.

Около 94% пожаров происходят в жилых помещениях, квартирах и частных домах. Причиной трагедии часто становится неисправное электрооборудование или печное отопление. По словам специалиста, в текущем году 34 пожара произошли из-за игр детей с огнем.

Инспектор предупредил родителей об еще одной грозящей опасности — игры возле водоемов. Сейчас эта тема актуальна, так как скоро реки, пруды и озера покроются льдом. Маленьким омичам нужно объяснить опасность игр на тонком льду, подчеркнул Шатохин.

#Новости#Пожары#ГУ МЧС#Общество
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