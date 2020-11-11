За пять лет в Омской области в пожарах погибли больше 50 детей

Главной темой стала пожарная безопасность, а именно как не допустить гибель ребенка в огне. По данным ГУ МЧС по Омской области, за 2020-й год в Омской области произошло 7 399 пожаров. Погибли в огне 72 человек, из них трое — дети.
«Что касается пятилетней динамики по гибели несовершеннолетних, за это время произошло 35 пожаров, в которых погибло 52 ребенка», — рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных мероприятий МЧС по Омской области Артём Шатохин.
Около 94% пожаров происходят в жилых помещениях, квартирах и частных домах. Причиной трагедии часто становится неисправное электрооборудование или печное отопление. По словам специалиста, в текущем году 34 пожара произошли из-за игр детей с огнем.
Инспектор предупредил родителей об еще одной грозящей опасности — игры возле водоемов. Сейчас эта тема актуальна, так как скоро реки, пруды и озера покроются льдом. Маленьким омичам нужно объяснить опасность игр на тонком льду, подчеркнул Шатохин.