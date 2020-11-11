ВСК получила награду Форума лидеров страхового рынка

Мы представили на рынке самый быстрый процесс оформления каско в онлайн. Реализовали полный и безразрывный цикл онлайн по каско, когда и покупка полиса, и урегулирование совершаются без необходимости приезжать в офис или дожидаться страхового представителя. Через 2 недели запуска популярность сервиса выросла, и сейчас уже каждое 3-е событие оформляется через мобильное приложение. Реализованный сервис дистанционного урегулирования - это настоящий прорыв для нас и для рынка, что особенно важно в период пандемии.