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ВСК получила награду Форума лидеров страхового рынка

ВСК получила награду Форума лидеров страхового рынка

11 ноября 2020, 19:02
Фото: ВСК Страховой дом
29 октября состоялся 6-й Форум лидеров страхового рынка «Дистанционные продукты и цифровые сервисы».

В форуме приняли участие представители органов государственной власти, министерств и ведомств, крупнейших финансовых институтов: страховых компаний, банков, Всероссийского Союза Страховщиков. Лидеры рынка рассказали о своих стратегиях в условиях пандемии.

Среди основных докладчиков форума были: Заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин, Заместитель Председателя Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, Директор департамента финансовой политики Министерства Финансов РФ Иван Чебесков, Заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов.

В рамках панельной дискуссии на форуме также выступил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, который рассказал о том, как в ВСК реализован полный онлайн-цикл от покупки до урегулирования, и как это отражается на результатах компании.

«С апреля 2020 мобильное приложение «ВСК страхование» уже было дополнено новыми опциями, которые не только дают возможность официально заявить о страховом событии дистанционно, но и максимально упрощают всю процедуру урегулирования. Весь цикл по каско от покупки до урегулирования стал полностью дистанционным для нашего клиента. Из всех пользователей приложения, приступивших к оформлению каско онлайн, 92% воспользовались сервисом распознавания, 90% провели осмотр автомобиля самостоятельно.

Мы представили на рынке самый быстрый процесс оформления каско в онлайн. Реализовали полный и безразрывный цикл онлайн по каско, когда и покупка полиса, и урегулирование совершаются без необходимости приезжать в офис или дожидаться страхового представителя. Через 2 недели запуска популярность сервиса выросла, и сейчас уже каждое 3-е событие оформляется через мобильное приложение. Реализованный сервис дистанционного урегулирования - это настоящий прорыв для нас и для рынка, что особенно важно в период пандемии.

Стратегически важным для нас является также формирование полного и безразрывного цикла от покупки до урегулирования по ОСАГО. Данная работа уже

ведется, и функционал совсем скоро будет доступен для наших клиентов», - рассказал в своем выступлении Александр Тарновский.

За новации и успехи Страховой Дом ВСК получил награду Форума в номинации «Лидер в области разработки сервисно-страховых продуктов».

#Новости#Общество
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