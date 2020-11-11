Врачи рассказали, для кого коронавирус наверняка закончится смертью

В результате исследования китайские ученые пришли к выводу, что люди с одним хроническим заболеванием имеют в 1.8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть. Интересно, что возраст в этом случае почти не имеет значения. А у тех, кто болен двумя хроническими заболеваниями, риск умереть от COVID-19 увеличивается в 2.6 раза.