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Врачи рассказали, для кого коронавирус наверняка закончится смертью

Врачи рассказали, для кого коронавирус наверняка закончится смертью

11 ноября 2020, 10:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мировые ученые выяснили, для кого риск умереть от коронавируса повышается в разы. Оказалось, что среди тех, кто не смог перенести COVID-19 и скончался, большая часть были больны диабетом, имели сердечную недостаточность или страдали от хронических респираторных заболеваний.

У каждого конкретного пациента риск смерти зависит от наличия и количества хронических заболеваний, а также показателей крови. Те, кто постоянно борются с каким-то заболеванием, значительно хуже переносят коронавирус вне зависимости от формы лечения, пишет NashGorog.ru.

К 11 ноября в мире насчитывается более 51 млн заболевших, из них уже 1.27 млн человек скончались. Китайские ученые провели специальное исследование, чтобы выяснить, кто тяжелее всего переносит течение COVID-19. Результаты были опубликованы в статье в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Оказалось, что абсолютное большинство пациентов с подтвержденным коронавирусом лечатся дома — у 81% зараженных болезнь протекает в легкой форме. Тяжело идет лечение у 13.8% пациентов, и лишь в 4.7% случаев инфекция берет верх, и пациент погибает. Именно летальные исходы детально изучали китайские ученые.

Они пришли к выводу, что выше вероятность умереть у мужчин (2.8% случаев), женщины же умирают значительно реже (1.7% случаев). В большинстве случаев смертью заканчивается течение коронавируса у людей, которые при жизни имели сердечно-сосудистые, хронические респираторные заболевания, диабет и тяжелые формы целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе грипп или вирусный энцефалит. Это говорит о том, что любое хроническое заболевание значительно усложняет течение вируса.

Эти пациенты достаточно быстро доходят до тяжелой формы течения болезни, у них появляется одышка, а затем их легкие поражает пневмония. Она же, в свою очередь, может привести к состоянию под названием острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).

Это происходит, потому как уже ослабленный постоянной борьбой с хроническим заболеванием иммунитет попросту не справляется с еще одной серьезной инфекцией. Потому в подавляющем большинстве коронавирус уносит жизнь пенсионеров.

В результате исследования китайские ученые пришли к выводу, что люди с одним хроническим заболеванием имеют в 1.8 раза больше шансов перенести болезнь в тяжелой форме или умереть. Интересно, что возраст в этом случае почти не имеет значения. А у тех, кто болен двумя хроническими заболеваниями, риск умереть от COVID-19 увеличивается в 2.6 раза.

Отметим, что с начала пандемии в Омской области, по данным Минздрава, скончались 472 человека. Известно, что значительная часть из них имела хронические заболевания, которые привели к смертельной для них пневмонии. Последние дни омичи проводили под аппаратами ИВЛ.

Специалисты утверждают, что коронавирус проникает в в клетки дыхательных путей, альвеол, сосудов, сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. Легкие страдают больше всего, и потому в первую очередь больному с подозрением на коронавирус делают компьютерную томографию.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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