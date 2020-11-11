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Врачи отказались прописывать лекарства омичке с редкой болезнью

Врачи отказались прописывать лекарства омичке с редкой болезнью

11 ноября 2020, 10:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Женщина только через суд смогла добиться, чтобы ей выписали лекарства, которые ей было нужно принимать два раза в день, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Октябрьского округа Омска проверила, насколько законно местной жительнице отказали в медицинских услугах при выписке лекарств. Омичка с детства болеет редким (орфанным) заболеванием.

Во время проверки прокуроры выяснили, что врачебная комиссия признала заявительницу нуждающейся в приеме лекарств два раза в сутки. Для получения лекарств женщина обращалась в Городскую больницу № 2 и региональный Минздрав. Однако ей отказали в выписке препаратов.

По результатам проверки прокурор округа через суд потребовал обеспечить заявительницу необходимыми лекарствами. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вступления в силу судебного решения, прокуратура проконтролирует его исполнение.

#Новости#Прокуратура Омской области#Льготные лекарства#Общество#Омск сегодня
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