Врачи отказались прописывать лекарства омичке с редкой болезнью

Прокуратура Октябрьского округа Омска проверила, насколько законно местной жительнице отказали в медицинских услугах при выписке лекарств. Омичка с детства болеет редким (орфанным) заболеванием.
Во время проверки прокуроры выяснили, что врачебная комиссия признала заявительницу нуждающейся в приеме лекарств два раза в сутки. Для получения лекарств женщина обращалась в Городскую больницу № 2 и региональный Минздрав. Однако ей отказали в выписке препаратов.
По результатам проверки прокурор округа через суд потребовал обеспечить заявительницу необходимыми лекарствами. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После вступления в силу судебного решения, прокуратура проконтролирует его исполнение.