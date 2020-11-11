Врачи отказались прописывать лекарства омичке с редкой болезнью

Во время проверки прокуроры выяснили, что врачебная комиссия признала заявительницу нуждающейся в приеме лекарств два раза в сутки. Для получения лекарств женщина обращалась в Городскую больницу № 2 и региональный Минздрав. Однако ей отказали в выписке препаратов.