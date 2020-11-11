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Врач сборной России: Жирков и в следующем году спокойно будет играть за сборную

Врач сборной России: Жирков и в следующем году спокойно будет играть за сборную

11 ноября 2020, 20:26
Фото: wikimedia.org
Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился секретом профессионального долголетия полузащитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Это генетика, у него уникальные скоростно-силовые показатели, – приводит «Советский спорт» слова Безуглова. – Они формируют ускоренное восстановление после матчей. Плюс отсутствие операций в молодости на крупных суставах.

Я уверен, что Жирков и в следующем году спокойно будет играть и за сборную, и за клуб».

Напомним, 37-летний Жирков в нынешнем сезоне провел за «Зенит» 12 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Кроме того, в активе ветерана пять игр за сборную России. В четырех из них он выходил на поле в стартовом составе.

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