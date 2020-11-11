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В Омской области коронавирусом за сутки заразились больше 200 человек

В Омской области коронавирусом за сутки заразились больше 200 человек

11 ноября 2020, 13:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
По данным омского Минздрава, в регионе коронавирусом за 11 ноября заразились 225 жителей. Выздоровели и покинули больницы 107 человек, с начала пандемии уже 12 605 человек.

Коронавирус за минувшие сутки нашли в следующих районах области: Омск – 183, Омский район – 9, Таврический район – 6, Черлакский, Калачинский районы – по 5, Нововаршавский район – 4, Любинский район – 3, Одесский район – 2, Большереченский, Большеуковский, Саргатский, Москаленский, Полтавский, Тарский, Исилькульский, Горьковский районы – по 1 новому случаю.

Скончались 6 пациентов, у которых выявили коронавирус. С начала пандемии в списке оказались 478 человек. В девяти омских лабораториях провели проведено 4 686 исследований, за весь период – 683 971.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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