В Омской области коронавирусом за сутки заразились больше 200 человек

Коронавирус за минувшие сутки нашли в следующих районах области: Омск – 183, Омский район – 9, Таврический район – 6, Черлакский, Калачинский районы – по 5, Нововаршавский район – 4, Любинский район – 3, Одесский район – 2, Большереченский, Большеуковский, Саргатский, Москаленский, Полтавский, Тарский, Исилькульский, Горьковский районы – по 1 новому случаю.
Скончались 6 пациентов, у которых выявили коронавирус. С начала пандемии в списке оказались 478 человек. В девяти омских лабораториях провели проведено 4 686 исследований, за весь период – 683 971.