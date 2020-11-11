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В омских Нефтяниках начали орудовать карманники

В омских Нефтяниках начали орудовать карманники

11 ноября 2020, 12:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Злоумышленники используют известную схему кражи, сообщается в паблике «Омск ВК».

Сегодня в паблике «Омск ВК» появилась информация о карманниках, которые орудуют в районе улицы Химиков. По словам автора поста, схема действия злоумышленников является довольно популярной.

Около 8:00 на остановку подъехала маршрутка № 200. Неизвестный мужчина встал в дверях и стал спрашивать у водителя, куда едет транспорт. При этом он не давал никому из пассажиров пройти в салон. В этот момент его подельница попыталась вытащить из сумки девушки мобильный телефон. К счастью, злоумышленникам это не удалось, и они ушли.

В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 рассказали, что по данному факту обращений не поступало. Однако уже на другой остановке в Нефтяниках произошел похожий случай.

«Сегодня в 9:00 поступил звонок в полицию. Звонивший сообщил, что на остановке «Медицинская академия», расположенной по улице Мира, произошла аналогичная ситуация в маршрутном такси. Посторонние люди пытались вытащить из кармана мобильный телефон. Данное сообщение зарегистрировано, назначено проведение проверки. При проверке будет учитываться информация, размещенная в соцсети «ВКонтакте», — рассказали в ведомстве.

#Новости#Соцсети#Кража#Общество#Омск сегодня
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