В омских Нефтяниках начали орудовать карманники

Сегодня в паблике «Омск ВК» появилась информация о карманниках, которые орудуют в районе улицы Химиков. По словам автора поста, схема действия злоумышленников является довольно популярной.
Около 8:00 на остановку подъехала маршрутка № 200. Неизвестный мужчина встал в дверях и стал спрашивать у водителя, куда едет транспорт. При этом он не давал никому из пассажиров пройти в салон. В этот момент его подельница попыталась вытащить из сумки девушки мобильный телефон. К счастью, злоумышленникам это не удалось, и они ушли.
В пресс-службе УМВД России по Омской области Городу55 рассказали, что по данному факту обращений не поступало. Однако уже на другой остановке в Нефтяниках произошел похожий случай.
«Сегодня в 9:00 поступил звонок в полицию. Звонивший сообщил, что на остановке «Медицинская академия», расположенной по улице Мира, произошла аналогичная ситуация в маршрутном такси. Посторонние люди пытались вытащить из кармана мобильный телефон. Данное сообщение зарегистрировано, назначено проведение проверки. При проверке будет учитываться информация, размещенная в соцсети «ВКонтакте», — рассказали в ведомстве.