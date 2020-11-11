В омских Нефтяниках начали орудовать карманники

Около 8:00 на остановку подъехала маршрутка № 200. Неизвестный мужчина встал в дверях и стал спрашивать у водителя, куда едет транспорт. При этом он не давал никому из пассажиров пройти в салон. В этот момент его подельница попыталась вытащить из сумки девушки мобильный телефон. К счастью, злоумышленникам это не удалось, и они ушли.