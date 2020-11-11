В Омске обновили трамвайные пути

Как сообщил в департаменте транспорта администрации города Омска, на капитальный ремонт 1 км 395 м трамвайных путей израсходовано 143 тонны рельсов марки Р-65, а также 20 тонн рельсов марки Т-62 и 1900 штук шпал.
Обновили прямые участки пути на улицах Лермонтова (1100 м) и Богдана Хмельницкого (100 м). Кривые участки пути обновлены на улице 6-я Линия, на перекрестке улиц 24-я Северная — Долгирева и на двух участках улицы 3-я Транспортная.
Шесть новых комплектов стрелок появились на улице 11-яРемесленная, на кольце по улицам Котельникова и Богдана Хмельницкого, на перекрестке улиц 11 линия — Лермонтова, на въезде в Трамвайное депо и на территории депо.
Основная часть работ велась ночью. На той части дороги, где ремонт мог бы помешать движению автомобильного транспорта и требовалось вскрытие асфальта, специалисты работали круглосуточно.