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В Омске обновили трамвайные пути

В Омске обновили трамвайные пути

11 ноября 2020, 11:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Филиал Службы пути МП «Электрический транспорт» закончил работы по капитальному ремонту путей, который проводился летом. На эти цели потратили 26 млн рублей.

Как сообщил в департаменте транспорта администрации города Омска, на капитальный ремонт 1 км 395 м трамвайных путей израсходовано 143 тонны рельсов марки Р-65, а также 20 тонн рельсов марки Т-62 и 1900 штук шпал.

Обновили прямые участки пути на улицах Лермонтова (1100 м) и Богдана Хмельницкого (100 м). Кривые участки пути обновлены на улице 6-я Линия, на перекрестке улиц 24-я Северная — Долгирева и на двух участках улицы 3-я Транспортная.

Шесть новых комплектов стрелок появились на улице 11-яРемесленная, на кольце по улицам Котельникова и Богдана Хмельницкого, на перекрестке улиц 11 линия — Лермонтова, на въезде в Трамвайное депо и на территории депо.

Основная часть работ велась ночью. На той части дороги, где ремонт мог бы помешать движению автомобильного транспорта и требовалось вскрытие асфальта, специалисты работали круглосуточно.

#Новости#Трамвай#Город
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