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В Омске начнутся рейды по уборке льда и снега

В Омске начнутся рейды по уборке льда и снега

11 ноября 2020, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сегодня в Омске стартуют рейды по соблюдению правил благоустройства, сообщает мэрия Омска.

Сегодня, 11 ноября, в Омске начнутся рейды, направленные на предупреждение травматизма в осенне-зимний период. Эти мероприятия пройдут благодаря поручению мэра Омска Оксаны Фадиной.

Сотрудники департамента общественной безопасности, участники народных дружин и окружных администраций будут проверять, насколько хорошо хозяйствующие субъекты убирают территорию от снега и льда. За нарушения правил благоустройства на территориях общего пользования и при содержании объектов рядовым омичам придется заплатить от 1 тыс до 2 тыс рублей.

Должностных лиц ждут штрафы в размере от 5 тыс до 7 тыс рублей, а юрлиц — от 10 тыс до 20 тыс рублей. За повторное нарушение в течение года размер штрафов для омичй вырастет до 3-5 тыс рублей, для должностных лиц — от 10 тыс до 20 тыс рублей, для юрлиц — от 20 тыс до 100 тыс рублей.

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