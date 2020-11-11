В Омске начнутся рейды по уборке льда и снега

Должностных лиц ждут штрафы в размере от 5 тыс до 7 тыс рублей, а юрлиц — от 10 тыс до 20 тыс рублей. За повторное нарушение в течение года размер штрафов для омичй вырастет до 3-5 тыс рублей, для должностных лиц — от 10 тыс до 20 тыс рублей, для юрлиц — от 20 тыс до 100 тыс рублей.