В новогодней эмблеме Омска увидели индонезийский логотип

Позднее обсуждение на эту же тему в группе JVCR соцсети «ВКонтакте» инициировала дизайнер Лола Самборская. Один из комментаторов в соцсетях отметил, что силуэты елок просто могли быть взяты из одного и того же банка с изображениями.