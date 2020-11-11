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В новогодней эмблеме Омска увидели индонезийский логотип

В новогодней эмблеме Омска увидели индонезийский логотип

11 ноября 2020, 17:56
Фото: мэрия Омска
Дизайнеры обратили внимание на сходство элемента праздничного оформления города с логотипом билетной кассы Bintan Habbana из Индонезии.

Накануне переехавший в Петербург омский блогер и дизайнер Евгений fdooch опубликовал на Facebook пост, посвященный новой концепции новогоднего оформления города. Автор альтернативного омского календаря отметил: «Там в описании про елки, но что-то странные какие-то елки». Также он обратил внимание, что такие элементы дизайна присутствуют на уже существующем логотипе – речь о билетной кассе в Индонезии.

Фото: www.instagram.com/bintanhabbana

Позднее обсуждение на эту же тему в группе JVCR соцсети «ВКонтакте» инициировала дизайнер Лола Самборская. Один из комментаторов в соцсетях отметил, что силуэты елок просто могли быть взяты из одного и того же банка с изображениями.

Город55 обратился за комментарием в пресс-службу мэрии.

#Новости#Новый год#Общество
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