В новогодней эмблеме Омска увидели индонезийский логотип

Накануне переехавший в Петербург омский блогер и дизайнер Евгений fdooch опубликовал на Facebook пост, посвященный новой концепции новогоднего оформления города. Автор альтернативного омского календаря отметил: «Там в описании про елки, но что-то странные какие-то елки». Также он обратил внимание, что такие элементы дизайна присутствуют на уже существующем логотипе – речь о билетной кассе в Индонезии.
Позднее обсуждение на эту же тему в группе JVCR соцсети «ВКонтакте» инициировала дизайнер Лола Самборская. Один из комментаторов в соцсетях отметил, что силуэты елок просто могли быть взяты из одного и того же банка с изображениями.
Город55 обратился за комментарием в пресс-службу мэрии.