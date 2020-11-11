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В колониях Пермского края из-за COVID-19 вновь введен запрет на свидания

В колониях Пермского края из-за COVID-19 вновь введен запрет на свидания

11 ноября 2020, 16:38
Фото: pxhere.com
Заключенные, отбывающие наказание в колониях Пермского края, вновь остались без свиданий из-за COVID-19.

Как сообщает properm.ru, возможность получения заключенными краткосрочных и длительных свиданий прекращается, начиная с 12 ноября. Это сделано, чтобы снизить заболеваемость среди всех, кто живет или работает в условиях пенитенциарной системы. Это подозреваемые, обвиняемые, осужденные и сами сотрудники ФСИН.

Конкретные сроки действия ограничений пока не называются. До этого свидания спустя полгода с начала весенней вспышки коронавируса стали возможны, начиная с 24 августа. Но при условии соблюдения особых правил посещения.

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