В колониях Пермского края из-за COVID-19 вновь введен запрет на свидания

Как сообщает properm.ru, возможность получения заключенными краткосрочных и длительных свиданий прекращается, начиная с 12 ноября. Это сделано, чтобы снизить заболеваемость среди всех, кто живет или работает в условиях пенитенциарной системы. Это подозреваемые, обвиняемые, осужденные и сами сотрудники ФСИН.