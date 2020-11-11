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В Челябинске из пневматики обстреляли автобус с пассажирами

В Челябинске из пневматики обстреляли автобус с пассажирами

11 ноября 2020, 16:07
Фото: pixabay.com
В Челябинске неизвестными обстрелян автобус, в котором находились пассажиры.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на местный паблик «Вконтакте», инцидент произошел, когда автобус вечером в час пик шел по маршруту №91 в Тракторозаводском районе областного центра. Неизвестные обстреляли маршрутку прямо на ходу.

Судя по опубликованных в соцсетях фотографиям с места происшествия, пулями разбиты стекла машины и прострелены колеса. По счастью, среди пассажиров пострадавших не оказалось. Хотя находившиеся в салоне люди были сильно напуганы.

По данным СМИ, полиция уже начала проверку инцидента. Местные жители высказывают предположение, что произошедшее - война между конкурентами.

#Новости#Происшествия
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