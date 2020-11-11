Мрамор несет в себе вес своего наследия, но в настоящее время владение им больше не ограничивается только богатыми людьми. Натуральный мрамор дешевле, чем в прошлые годы, из-за более эффективных методов добычи и меньших затрат на морские перевозки. Столешница из мрамора прекрасно подходит для применения в ванной, но если устанавливать ее на кухне, важно знать, что красивый внешний вид мрамора скрывает несколько недостатков. Когда дело доходит до инвестиций, важно чтобы все было прозрачно, вот все что нужно знать об этом природном камне: