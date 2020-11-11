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Столешница из мрамора

Столешница из мрамора

11 ноября 2020, 19:47
Фото: Pixabay
С давних времен у человечества была непрекращающаяся любовь к мрамору, поэтому все чаще домовладельцы приобретают мраморные столешницы для ванной комнаты, реже для кухни.

Мрамор несет в себе вес своего наследия, но в настоящее время владение им больше не ограничивается только богатыми людьми. Натуральный мрамор дешевле, чем в прошлые годы, из-за более эффективных методов добычи и меньших затрат на морские перевозки. Столешница из мрамора прекрасно подходит для применения в ванной, но если устанавливать ее на кухне, важно знать, что красивый внешний вид мрамора скрывает несколько недостатков. Когда дело доходит до инвестиций, важно чтобы все было прозрачно, вот все что нужно знать об этом природном камне:

Плюсы столешницы из мрамора

Цветовое разнообразие - одно из лучших качеств мрамора – это разнообразие цветов и прожилок. Столешницы из пластика или из искусственного акрилового камня пытаются воспроизвести красоту мрамора, но ничто не может сравниться с трехмерной глубиной, богатством текстуры настоящего природного камня.

  • Необычные сложные формы: столешницы из мрамора могут быть изготовлены с различными фигурными ограненными краями. Технологии резки мрамора позволяют создавать более изящные конструкции, не опасаясь появления сколов и трещин, по сравнению с другими видами камня.
  • Достойная долговечность: даже несмотря на присущую мрамору «мягкость» относительно других видов натурального камня, например гранита или кварцита, он все же достаточно тверд, чтобы выдерживать интенсивную эксплуатацию при нанесении на него защитных пропиток, защищающих поверхность камня.
  • Устойчив к нагреванию: это идеальная поверхность в плане термостойкости, которая хорошо подходит для использования на кухне.

Минусы мраморной столешницы

Природные материалы обычно имеют больше практических недостатков, чем искусственные материалы. В ходе использования изделий из мрамора, ему свойственны следующие недостатки:

  • Царапины: из-за того что мрамор имеет не высокий показатель твердости по шкале твердости Мооса (в два раза мягче гранита) то мелкие царапинки - довольно частая проблема, особенно на кухне, где камень часто подвергается механическим воздействиям различных твердых предметов при приготовлении пищи.
  • Пятна: из-за пористости мрамора нужно прилагать больше усердия по уходу за ним, так как если в течение 15-20 минут не протереть пролитые жидкости на поверхность мраморной столешницы, жидкость может впитаться в нее, окрасив поверхность. Также, некоторые продукты, особенно содержащие кислые вещества, могут привести к появлению шероховатостей на мраморе, так как кислоты разъедают кальцит в составе мрамора. Однако, всего этого можно избежать регулярно нанося на столешницу из мрамора защитные пропитки, которые закупоривают собой верхний слой мрамора и отталкивают жидкости и масла. Такая обработка обычно производится ежегодно, хотя иногда и чаще, если изделие ежедневно подвергаются интенсивной эксплуатации.

Заказ изделий в компании ООО «РиЭль-Стоун» - это возможность приобрести мраморную столешницу, которая станет ярким элементом интерьера, его украшением и предметом гордости.

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#Новости#Технологии
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