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Скорее утепляйтесь. В Омскую область резко придет мороз

Скорее утепляйтесь. В Омскую область резко придет мороз

11 ноября 2020, 08:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прогноз на конец рабочей недели от синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня днем, 11 ноября, в регионе будет идти снег, ожидается метель. Столбик термометра покажет -2…+3 градуса. Будет дуть западный, северо-западный ветер 8-13 м/с.

В четверг, 12 ноября, в Омской области ожидается снегопад. Ночью в южной части региона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -3…-8 градусов. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Днем характер погоды существенно не изменится — -1…-6 градусов. Будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 м/с.

В пятницу, 13 ноября, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -5…-10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем будет чуть теплее -1…-6 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с.

Фото: скриншот сайта

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