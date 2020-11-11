Скорее утепляйтесь. В Омскую область резко придет мороз

Сегодня днем, 11 ноября, в регионе будет идти снег, ожидается метель. Столбик термометра покажет -2…+3 градуса. Будет дуть западный, северо-западный ветер 8-13 м/с.
В четверг, 12 ноября, в Омской области ожидается снегопад. Ночью в южной части региона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит -3…-8 градусов. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Днем характер погоды существенно не изменится — -1…-6 градусов. Будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 м/с.
В пятницу, 13 ноября, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -5…-10 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Днем будет чуть теплее -1…-6 градусов. Ветер усилится до 7-12 м/с.