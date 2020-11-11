Санаторий под Омском закрыли до Нового года

В документе от 10 ноября, опубликованном на портале правовой информации, сказано, что до 31 декабря санаторий не сможет оказывать омичам услуги по санаторно-курортному лечению. О других ограничениях в документе не сказано.
«Приостановить деятельность ОАО «Санаторий-профилакторий «Коммунальник» до 31 декабря 2020 года в части предоставления услуг по санаторно-курортному лечению гражданам-получателям набора социальных услуг», - сказано в распоряжении губернатора.
На сайте санатория «Коммунальник» никакой информации об этом нет. Администрация профилактория лишь уведомила, что продажа путевок начнется в декабре этого года. О закрытии других санаториев региона информации пока нет.
Ранее губернатор Бурков сообщал, что койки для больных коронавирусом начнут открывать на базе санаториев региона. Есть вероятность, что «Коммунальник» первым примет зараженных.