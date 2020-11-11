«Росводоканал Омск» представит инновационные проекты

«Уже сейчас мы видим, что проекты наших специалистов имеют экономический эффект и могут быть внедрены на предприятии. Одни разработки помогают улучшить работу с абонентами, другие – снизить аварийность на сетях. Но у всех них общие задачи – улучшать производственные процессы и повышать качество нашей работы. Я считаю, что такие мероприятия являются двигателем развития омского водоканала и всей группы компаний», - резюмировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.