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«Росводоканал Омск» представит инновационные проекты

«Росводоканал Омск» представит инновационные проекты

11 ноября 2020, 14:58
Фото: «Росводоканал Омск»
12 и 13 ноября сотрудники омского водоканала представят свои инновационные проекты на IX корпоративной научно-практической конференции (КНПК) группы компаний «Росводоканал».

Впервые мероприятие пройдёт на онлайн-площадке, где с омичами за победу будут бороться участники из Оренбурга, Тюмени, Краснодара, Воронежа, Архангельска и Барнаула.

Фото: «Росводоканал Омск»

Региональный этап мероприятия состоялся в начале октября. Члены экспертной комиссии заслушали 13 проектов, пять из которых специалистам «Росводоканал Омск» предстоит защищать на федеральном уровне. Отобранные работы направлены на повышение производительности предприятия и повышение качества услуг для клиентов компании.

«Уже сейчас мы видим, что проекты наших специалистов имеют экономический эффект и могут быть внедрены на предприятии. Одни разработки помогают улучшить работу с абонентами, другие – снизить аварийность на сетях. Но у всех них общие задачи – улучшать производственные процессы и повышать качество нашей работы. Я считаю, что такие мероприятия являются двигателем развития омского водоканала и всей группы компаний», - резюмировал генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест.

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