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Педагогам всех российских школ доплатят за классное руководство

Педагогам всех российских школ доплатят за классное руководство

11 ноября 2020, 17:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей российских школ, сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты за классное руководство получат педагоги абсолютно всех российских школ. Согласно документу, размер вознаграждения составит 5 тыс рублей. Также выплаты получат педагоги из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство принято по поручению президента России.

Напомним, с 1 сентября 2020 года по инициативе президента установлена специальная доплата в размере 5 тыс рублей за работу классным руководителем. В России сейчас трудятся более 830 тыс классных руководителей.

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