Педагогам всех российских школ доплатят за классное руководство

Выплаты за классное руководство получат педагоги абсолютно всех российских школ. Согласно документу, размер вознаграждения составит 5 тыс рублей. Также выплаты получат педагоги из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.
Решение о дополнительной поддержке педагогов в виде выплат за классное руководство принято по поручению президента России.
Напомним, с 1 сентября 2020 года по инициативе президента установлена специальная доплата в размере 5 тыс рублей за работу классным руководителем. В России сейчас трудятся более 830 тыс классных руководителей.