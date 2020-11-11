Озвучено число омских подростков, пойманных в магазинах без родителей

С 3 по 11 ноября в торговых комплексах задержали 24 подростка без сопровождения родителей. Такую цифру озвучила замначальника отдела организации деятельности по делам несовершеннолетних омского УМВД Юлия Кулагина. Из них 16 подростков достигли возраста, при котором могут привлечь к административной ответственности за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Чаще всего юных бунтарей ловили в ТЦ «Мега», ТК «ПароPlaza» и ТК «Миллениум».