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Омским баням заплатят за коронавирусный простой

Омским баням заплатят за коронавирусный простой

11 ноября 2020, 14:02
Фото: pixabay.com
Власти Омска хотят выплатить городским баням компенсации за вынужденный коронавирусный простой. Как стало известно Городу55, деньги на это будут выделять из бюджета города.

Согласно проекту постановления администрации Омска, субсидии смогут получить не все: деньги будут выплачивать лишь владельцам бань второго разряда, которые были вынуждены закрыться из-за коронавируса. Одним из критериев отбора получателей субсидии станет наличие подтвержденных затрат, которые возникли из-за приостановки работы.

Выделенные властями деньги должны пойти на оплату труда сотрудников бань и начисления на выплаты по оплате труда, а также на погашение долгов за коммунальные услуги. Отмечается, что у претендентов на выплаты не должно быть долгов перед мэрией.

Получатели субсидий должны будут отчитаться об их использовании. Кроме того, владельцы бань должны будут вернуть деньги в бюджет города, как только власти об этом попросят. Точных сроков возврата денег пока нет.

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