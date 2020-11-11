Омским баням заплатят за коронавирусный простой

Согласно проекту постановления администрации Омска, субсидии смогут получить не все: деньги будут выплачивать лишь владельцам бань второго разряда, которые были вынуждены закрыться из-за коронавируса. Одним из критериев отбора получателей субсидии станет наличие подтвержденных затрат, которые возникли из-за приостановки работы.
Выделенные властями деньги должны пойти на оплату труда сотрудников бань и начисления на выплаты по оплате труда, а также на погашение долгов за коммунальные услуги. Отмечается, что у претендентов на выплаты не должно быть долгов перед мэрией.
Получатели субсидий должны будут отчитаться об их использовании. Кроме того, владельцы бань должны будут вернуть деньги в бюджет города, как только власти об этом попросят. Точных сроков возврата денег пока нет.