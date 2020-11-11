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Омская фирма сорвала сроки благоустройства дворов

Омская фирма сорвала сроки благоустройства дворов

11 ноября 2020, 10:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
ООО «Градстрой» получило контракт на более 9.3 млн рублей, но выполнило работы по благоустройству дворов всего на 60%, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура города Омска провела проверку после жалоб на плохое завершение работ по благоустройству дворов в Центральном округе Омска. Во время надзорных мероприятий ведомство выяснило, что «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт с ООО «Градстрой» на выполнение работ по благоустройству дворов.

Благоустройство проводилось благодаря муниципальной программе по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. Стоимость контракта составила более 9.3 млн рублей.

После того, как сроки выполнения работ подошли к концу, запланированный ремонт завершился не полностью. По состоянию на 9 октября степень готовности составляла около 60%.

Прокуратура города Омска внесла представление ООО «Градстрой» и потребовала устранить нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении. Прокуратура проконтролирует, чтобы работы полностью завершились.

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