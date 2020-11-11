Омская фирма сорвала сроки благоустройства дворов

Прокуратура города Омска провела проверку после жалоб на плохое завершение работ по благоустройству дворов в Центральном округе Омска. Во время надзорных мероприятий ведомство выяснило, что «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» заключило контракт с ООО «Градстрой» на выполнение работ по благоустройству дворов.