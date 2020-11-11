Омск вошел в рейтинг городов РФ с высоким загрязнением воздуха

Аналитический центр при Правительстве РФ подготовил 66-й Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики в октябре 2020 года. Сообщается, что Омск вошел в число городов с высоким загрязнением воздуха.
В опубликованном документе со ссылкой на оперативные данные Росстата сообщается, что за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали 46 случаев высокого загрязнения воздуха. Эти данные на 31.4% превышают показатель прошлого года.
Кроме того, было зарегистрировано два случая аварийного загрязнения. Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха обнаружили в Бурятии (19 случаев), Забайкальском крае (8 случаев), в Красноярском крае (7 случаев) и Хакасии (4 случая).
«Кроме того, подобные случаи также были отмечены в Новокузнецке, Комсомольск-на-Амуре, Шелехове (Иркутская область), Омске, а также в рабочем поселке Чегдомыне (Хабаровский край)», — сообщается в бюллетене.