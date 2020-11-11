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Омск вошел в рейтинг городов РФ с высоким загрязнением воздуха

Омск вошел в рейтинг городов РФ с высоким загрязнением воздуха

11 ноября 2020, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аналитический центр при Правительстве РФ опубликовал документ, в котором сообщается о ситуации с экологией в российских городах. Среди них есть Омск.

Аналитический центр при Правительстве РФ подготовил 66-й Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики в октябре 2020 года. Сообщается, что Омск вошел в число городов с высоким загрязнением воздуха.

В опубликованном документе со ссылкой на оперативные данные Росстата сообщается, что за первые шесть месяцев 2020 года зафиксировали 46 случаев высокого загрязнения воздуха. Эти данные на 31.4% превышают показатель прошлого года.

Кроме того, было зарегистрировано два случая аварийного загрязнения. Случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха обнаружили в Бурятии (19 случаев), Забайкальском крае (8 случаев), в Красноярском крае (7 случаев) и Хакасии (4 случая).

«Кроме того, подобные случаи также были отмечены в Новокузнецке, Комсомольск-на-Амуре, Шелехове (Иркутская область), Омске, а также в рабочем поселке Чегдомыне (Хабаровский край)», — сообщается в бюллетене.

#Новости#Экология#Омск сегодня#Общество
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