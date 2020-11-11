Омичка отсудила у водителя 150 тыс рублей за ушибы на теле сына

Женщина потребовала с водителя авто солидную компенсацию, но суд взыскал с автомобилиста только 45 тыс рублей. Матери и прокурору такой исход дела не понравился, и они подали апелляцию на решение суда. В Омском областном суде встали на сторону матери и втрое увеличили размер компенсации. Теперь водитель должен выплатить омичке 145 тыс рублей, сообщили в прокуратуре. Решение уже вступило в силу.