Омичка отсудила у водителя 150 тыс рублей за ушибы на теле сына

Авария случилась на улице Машиностроительная в Омске. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и водитель не успел затормозить. В итоге парень получил легкие травмы, но провел некоторое время в больнице.
Женщина потребовала с водителя авто солидную компенсацию, но суд взыскал с автомобилиста только 45 тыс рублей. Матери и прокурору такой исход дела не понравился, и они подали апелляцию на решение суда. В Омском областном суде встали на сторону матери и втрое увеличили размер компенсации. Теперь водитель должен выплатить омичке 145 тыс рублей, сообщили в прокуратуре. Решение уже вступило в силу.