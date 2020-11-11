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Омичка отсудила у водителя 150 тыс рублей за ушибы на теле сына

Омичка отсудила у водителя 150 тыс рублей за ушибы на теле сына

11 ноября 2020, 13:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жительница Омска взыскала с водителя легковушки 150 тыс рублей за то, что он сбил ее 16-летнего сына. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, парень почти не пострадал, но его мать считала иначе.

Авария случилась на улице Машиностроительная в Омске. 16-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и водитель не успел затормозить. В итоге парень получил легкие травмы, но провел некоторое время в больнице.

Женщина потребовала с водителя авто солидную компенсацию, но суд взыскал с автомобилиста только 45 тыс рублей. Матери и прокурору такой исход дела не понравился, и они подали апелляцию на решение суда. В Омском областном суде встали на сторону матери и втрое увеличили размер компенсации. Теперь водитель должен выплатить омичке 145 тыс рублей, сообщили в прокуратуре. Решение уже вступило в силу.

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