Омичи решили бороться с коронавирусом, употребляя витамины

За последние несколько месяцев спрос на витамины в аптеках вырос в три раза. Омичи решили их скупить в надежде, что они помогут бороться с коронавирусом. В некоторых сетях начал образовываться дефицит, сообщают «Вести-Омск».

Несмотря на массовую скупку целыми пачками витаминов, их стоимость пока не увеличилась. Специалисты же рекомендуют покупать препараты только после консультации с медиком. Врач-терапевт Татьяна Лисина советует принимать магний B-6 и витамин Д. Железо необходимо для иммунной системы, особенно людям, которые страдают хронической анемией. Также медик порекомендовала не смешивать B-12 с витаминами С или А, они нейтрализуют друг друга. Напомним, чтобы получать все необходимые витамины в нужном количестве достаточно питаться сбалансированно. Рацион должен включать в себя овощи, фрукты, кисло-молочную продукцию, крупы. В течение дня нужно пить много воды.