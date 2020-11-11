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Омичи решили бороться с коронавирусом, употребляя витамины

Омичи решили бороться с коронавирусом, употребляя витамины

11 ноября 2020, 12:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi
За последние несколько месяцев спрос на витамины в аптеках вырос в три раза. Омичи решили их скупить в надежде, что они помогут бороться с коронавирусом. В некоторых сетях начал образовываться дефицит, сообщают «Вести-Омск».

Несмотря на массовую скупку целыми пачками витаминов, их стоимость пока не увеличилась. Специалисты же рекомендуют покупать препараты только после консультации с медиком. Врач-терапевт Татьяна Лисина советует принимать магний B-6 и витамин Д.

Железо необходимо для иммунной системы, особенно людям, которые страдают хронической анемией. Также медик порекомендовала не смешивать B-12 с витаминами С или А, они нейтрализуют друг друга.

Напомним, чтобы получать все необходимые витамины в нужном количестве достаточно питаться сбалансированно. Рацион должен включать в себя овощи, фрукты, кисло-молочную продукцию, крупы. В течение дня нужно пить много воды.

#Новости#Общество
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