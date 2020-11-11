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Омичи пожаловались на огромные счета за электричество

Омичи пожаловались на огромные счета за электричество

11 ноября 2020, 12:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Омск ВК» появилась жалоба на «Омскую энергосбытовую компанию».

Сегодня в паблике «Омск ВК» появилась жалоба на работу «Омской электросбытовой компании». По словам автора поста, в 2019 году в поселке Омский на световые опоры установили дублирующие устройства счетчиков электроэнергии.

«У кого-то они были подключены к соседним домам, у кого-то [произошли] колоссальные расхождения с имеющимися (опломбированными всеми видами пломб) счетчиками, установленными на фасадах домов, — рассказал автор поста. — Неоднократные обращения с поездками и звонками результатов не приносят».

По словам омича, хотя люди регулярно оплачивают счета, сумма долга увеличивается каждый месяц. Жители просят организацию решить проблему, после чего получают обещание, что получат квитанции, в которых сделали перерасчет электроэнергии. Однако этого не происходит уже несколько месяцев.

В комментариях омичка Татьяна Самусева рассказала, что такая же проблема есть в Старом Кировске. Жители наблюдают расхождения с фактическими показаниями. Сумма, которую требуют к оплате, бывает выше в три раза изначальной.

«Такое впечатление, что в квитанциях начисляют суммы просто от балды, — рассказала женщина. — Я за октябрь по показаниям должна заплатить 240 рублей, мне в квитанции выставили 724 рубля».

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