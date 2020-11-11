Омичи пожаловались на огромные счета за электричество

По словам омича, хотя люди регулярно оплачивают счета, сумма долга увеличивается каждый месяц. Жители просят организацию решить проблему, после чего получают обещание, что получат квитанции, в которых сделали перерасчет электроэнергии. Однако этого не происходит уже несколько месяцев.