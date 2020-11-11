Город55
ГлавноеВсе новости
Омич пытался отстоять право на езду по встречке с помощью пистолета

Омич пытался отстоять право на езду по встречке с помощью пистолета

11 ноября 2020, 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на неадекватного водителя с пистолетом.

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилось видео с неадекватным водителем. Судя по опубликованному ролику, автор поста ехал в крайней левой полосе.

В какой-то момент ему пришлось затормозить, потому что прямо перед ним выехал автомобиль со встречной полосы. Мужчина ждал, когда незадачливый водитель проедет, но тот не торопился возвращаться на свою полосу.

На видеозаписи видно, как водитель авто открыл окно, а затем начал объезжать чужую машину. При этом, когда мужчина поравнялся с автором поста, он бросил ему несколько фраз, а затем высунул руку из машины и направил на омича пистолет.

«Мало того, что по „встречке“ [ехал], так еще и пистолетом угрожал и тыкал, — возмутился омич. — Заявление [в полицию] написано».

#Новости#Соцсети#Пневматический пистолет#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57