Омич пытался отстоять право на езду по встречке с помощью пистолета

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» появилось видео с неадекватным водителем. Судя по опубликованному ролику, автор поста ехал в крайней левой полосе.
В какой-то момент ему пришлось затормозить, потому что прямо перед ним выехал автомобиль со встречной полосы. Мужчина ждал, когда незадачливый водитель проедет, но тот не торопился возвращаться на свою полосу.
На видеозаписи видно, как водитель авто открыл окно, а затем начал объезжать чужую машину. При этом, когда мужчина поравнялся с автором поста, он бросил ему несколько фраз, а затем высунул руку из машины и направил на омича пистолет.
«Мало того, что по „встречке“ [ехал], так еще и пистолетом угрожал и тыкал, — возмутился омич. — Заявление [в полицию] написано».