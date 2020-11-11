Омич нарвался на штраф за поход в магазин без маски

Советский районный суд рассмотрел административное дело, возбужденное в отношении жителя Нефтяников. Сообщается, что мужчина нарушил правила поведения при режиме повышенной готовности.
22 октября омич пришел в магазин «Пятерочка» без средства индивидуальной защиты. Работники магазина отреагировали оперативно и вызвали на место сотрудников УМВД.
Прибывшие на место полицейские составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении по части первой статьи 20.6.1 КоАП РФ. Напомним, что согласно распоряжению губернатора Омской области от 29 сентября 2020 года на территории региона ужесточили масочный режим.
Горожане обязаны носить маски в местах скопления людей и в общественном транспорте. Посещение магазинов также входит в этот список. Суд оштрафовал омича на 1 тыс рублей.