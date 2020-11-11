Норникель вложит в модернизацию завода и города более 2 трлн рублей

«Норникель» вложит 250 миллиардов рублей в комплекс мер, направленных на решение экологических проблем. Реализация «серной программы» должна привести к существенному уменьшению объема выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и медном заводе, благодаря чему атмосфера Норильска очистится от вредных веществ. Кроме того, компания вложит 100 миллиардов рублей в повышение промышленной безопасности и на самих предприятиях. Также «Норникель» объявил о желании поучаствовать в проведении реновации городского жилья, которая обойдется краевому бюджету в 80 миллиардов рублей, при этом половину этой суммы готова предоставить компания. Об этом сообщает sgnorilsk.ru.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что бюджет Красноярского края на 30% состоит из налоговых отчислений компании.
Потанин считает справедливым возвращать в Норильск 20% из начисленных налогов, как было раньше. Сейчас в город возвращается лишь 5% — это меньше, чем получают остальные города Красноярского края. «Понятно, что отчасти те проблемы, которые Норильск сейчас испытывает, связаны в том числе и с недостаточным бюджетным финансированием», — отметил глава компании.
Взаимовыгодное сотрудничество власти и «Норникеля» привело к повышению уровня жизни в Норильске, сообщил Потанин. Он уверен, что крупный бизнес не должен останавливаться на уплате налогов — ему нужно участие в решении общественных и государственных задач. Так, в 2020 году компания перечислила на реализацию социальных программ 30 миллиардов рублей, при этом 20 из них были были потрачены на противодействие распространению коронавируса.
Потанин высоко оценивает сотрудничество компании с правительством России, властями Красноярского края и Норильска.
Благодаря заключению нового четырехстороннего соглашения удастся наметить дорожную карту дальнейших действий, — отметил Потанин.
Это соглашение уже привело к возведению ледового дворца «Таймыр» и двух детских садов. Денежные средства были вложены в ремонт дорог и инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства.
Также в регионе подходит к концу строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка», возведение которого обошлось в 3,5 миллиарда рублей. Это не входило в договоренности, но компания построила спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск» и провела местным жителям высокоскоростной интернет. Ремонт городского аэропорта и взлетно-посадочной полосы обошелся «Норильску» в пять миллиардов рублей.
В ходе реализации программы по переселению жителей Норильска на материк компания активно помогала людям.
Четыре года назад федеральный центр прекратил оплачивать программу, однако «Норникель» профинансировал ее на 8,5 миллиардов рублей, так что 7,7 тысячи семей были расселены в новые дома в других регионах. В 2021 году компания выделит еще 830 миллионов рублей на эти цели.
«Прежде всего я считаю, что судьбы города и комбината настолько переплелись, что невозможно говорить о развитии Норильска без учета планов компании, от которых в значительной степени зависит благополучие города», — подчеркнул глава компании.