Норникель вложит в модернизацию завода и города более 2 трлн рублей

«Норникель» вложит 250 миллиардов рублей в комплекс мер, направленных на решение экологических проблем. Реализация «серной программы» должна привести к существенному уменьшению объема выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и медном заводе, благодаря чему атмосфера Норильска очистится от вредных веществ. Кроме того, компания вложит 100 миллиардов рублей в повышение промышленной безопасности и на самих предприятиях. Также «Норникель» объявил о желании поучаствовать в проведении реновации городского жилья, которая обойдется краевому бюджету в 80 миллиардов рублей, при этом половину этой суммы готова предоставить компания. Об этом сообщает sgnorilsk.ru.