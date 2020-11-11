Ночной заезд по Метромосту в Омске закончился смертью

Авария случилась в ночь на 11 ноября, в полицию о ней сообщили около 4:00 часов. Полицейские прибыли на место аварии и выяснили, что 27-летний водитель Lexus GS350 ехал по мосту 60-летия Победы со стороны Левого берега. В районе дома № 40 по улице Фрунзе мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр.