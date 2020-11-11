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Ночной заезд по Метромосту в Омске закончился смертью

Ночной заезд по Метромосту в Омске закончился смертью

11 ноября 2020, 10:50
Фото: УМВД России по Омской области
В центре Омска сегодня ночью случилось страшное ДТП: 27-летний водитель дорогого авто влетел в бордюр и насмерть разбился на Метромосту. Подробности аварии рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Авария случилась в ночь на 11 ноября, в полицию о ней сообщили около 4:00 часов. Полицейские прибыли на место аварии и выяснили, что 27-летний водитель Lexus GS350 ехал по мосту 60-летия Победы со стороны Левого берега. В районе дома № 40 по улице Фрунзе мужчина не справился с управлением и врезался в бордюр.

От удара автомобиль опрокинулся и улетел на обочину. Машина серьезно пострадала, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В полиции не сообщили, с какой скоростью ехал водитель. Проверка продолжается.

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